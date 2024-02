Mordalarm in Wien: Mutter (51) und Tochter (13) getötet

Die Mutter der 51-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Beamte öffneten die Wohnung in der Erdbergstraße und fanden die Frau und das Mädchen leblos vor, bestätigte die Polizei Informationen der APA. Bei beiden Personen konnte vom Notarzt nur der Tod festgestellt werden. Der Täter war vorerst unbekannt, die Ermittlungen laufen im familiären Umfeld.

Aufgrund der Verletzungen der in der Früh entdeckten Opfer wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Details dazu wurden nicht genannt, die genaue Todesursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch die Gerichtsmedizin wurde verständigt. Zur Familiensituation waren auf Nachfrage ebenfalls keine weiteren Informationen zu erfahren. "Die Umfelderhebungen laufen gerade", betonte Haßlinger. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Es handelt sich um die zweite und dritte Tötung von Frauen in diesem Jahr in Österreich. Am 25. Jänner hatte ein 78-Jähriger in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal in der gemeinsamen Wohnung seine stark pflegebedürftige, 72-jährige Frau erstickt und anschließend Suizid verübt. Die beiden Toten wurden von der Tochter, die im selben Haus wohnt, aufgefunden.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)

