Mord an Ehefrau: Lebenslange Haft

Wegen Mordes an seiner Ehefrau ist ein 52-jähriger Mann gestern am Wiener Landesgericht nicht rechtskräftig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der gebürtige Syrer hatte die um sieben Jahre jüngere Frau am 3. Februar 2021 mit einem Obstmesser in der ehelichen Wohnung in Favoriten erstochen.

"Es ist keine Geschichte der Eifersucht", hatte der Angeklagte eingangs des Verfahrens erklärt. Er habe die 45-Jährige geliebt. Sie habe sich aber nicht in seinem Sinne benommen, habe beispielsweise "die ganze Zeit am Handy geschrieben".

Das Paar hatte 2002 in Syrien geheiratet, 2003 kam ein Sohn zur Welt, 2014 flüchtete der Mann nach Wien, zwei Jahre später ließ er Frau und Kind nachkommen. Danach sei die Ehe "alles andere als harmonisch verlaufen", berichtete Staatsanwältin Julia Kalmar. Der Mann habe der Frau Kontakt zu anderen Männern und ehebrüchiges Verhalten unterstellt. Anfang November 2020 wurde die einvernehmliche Scheidung eingereicht, der Mann zog auch aus der ehelichen Wohnung am Stefan-Fadinger-Platz aus. Eineinhalb Monate später wurde der Scheidungsantrag jedoch wieder zurückgezogen, der Ehemann kehrte zur Familie zurück. Angeblich fand eine Versöhnung statt. Von Dauer war diese aber nicht. Am Nachmittag des 3. Februar fiel Polizisten der desorientiert wirkende 52-Jährige auf, der unweit seiner Wohnung in einem blutgetränkten T-Shirt herumging. Sie hielten ihn an, worauf er "Frau! Frau!" sagte. In der Wohnung stießen die Beamten auf die in einer Blutlache liegende Leiche der Frau. Der Ehemann wurde festgenommen.

Der Schuldspruch der Geschworenen fiel nach kurzer Beratung einstimmig aus. Nachdem ihm das Urteil übersetzt worden war, bat der 52-Jährige nach Rücksprache mit seiner Verteidigerin um Bedenkzeit.