Mit Zigarette eingeschlafen: 56-Jähriger in Lebensgefahr

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mitteilte, wurde er ins LKH Bruck an der Mur eingeliefert. Er dürfte mit einer brennenden Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen sein, wodurch es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr.

Die mit 49 Personen und sieben Fahrzeugen angerückten Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen. Neben dem Wohnungsinhaber konnten auch zwei Katzen gerettet werden. Sie seien unverletzt geblieben; eine Nachbarin habe sie zur Pflege übernommen. Die gesamte Wohnung sei durch Rauchgasniederschläge stark verschmutzt worden. Andere Wohnungen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

