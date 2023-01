Mann schoss in Wien auf Polizisten: 60-Jähriger von Beamten getötet

Der Mann hatte ein aufrechtes Waffenverbot, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Dennoch soll er zunächst einen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Auf die alarmierten Polizisten gab er zahlreiche Schüsse ab, diese blieben unverletzt. Der 60-Jährige starb noch an Ort und Stelle.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

