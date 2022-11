Leiche in Auto gefunden: Kein Fremdverschulden

Laut der am Montag durchgeführten Obduktion sei Fremdverschulden auszuschließen, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Montagnachmittag mit. Die Leiche sei zur Beerdigung freigegeben worden. Der Tote war, wie berichtet, in einem im Bereich des Bahnhofs Neunkirchen abgestellten Auto von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion aufgefunden worden. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen liefen in alle Richtungen.