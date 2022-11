Mordalarm: 51-Jähriger in Neunkirchen tot in Auto entdeckt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet. Weinkirn zufolge war der Tote am Vormittag in einem im Bereich des Bahnhofs abgestellten Auto von Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen bei einer Streifenfahrt aufgefunden worden. Der Mann habe keine äußerlichen Verletzungen aufgewiesen. In die Ermittlungen hat sich auch das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben, Tatortgruppe) eingeschaltet.