Installateur mit Aggressionsproblemen in Wien vor Gericht

Der 28-Jährige soll im Oktober 2023 auf einen Syrer eingestochen haben, hat ihn dabei allerdings nicht getroffen, bzw. stellte er überhaupt in Abrede, dass ein Messer im Spiel war.

"Was schaust so deppert?"

Der Klassiker "Was schaust so deppert?" stand zu Beginn der Auseinandersetzung in der Koppstraße zwischen dem mehrfach vorbestraften Österreicher und zwei Syrern. In weiterer Folge kassierte der kleingewachsene und schmächtige Installateur laut Aussage der Opfer einen Faustschlag, als er ein Messer zog. Auf einen der Burschen, die wegliefen, soll er anschließend eingestochen haben, wobei es dem zu Boden gegangenen Opfer gelang, die Stiche mit den Füßen abzuwehren.

Das stellte der Angeklagte in Abrede und sah sich selbst als Opfer, der den beiden Syrern nachlief, um sie der Polizei zu übergeben. Warum er sich direkt nicht an die Polizeiinspektion wandte, vor der sich die Schlägerei abspielte, erklärte er vor Gericht damit, dass keiner die Türe geöffnet hätte. Warum dies den Opfern gelang, die dort Anzeige erstatteten, konnte er nicht beantworten.

Folgenschwerer Faustschlag

Einsichtiger war der von Astrid Wagner vertretene Beschuldigte, was das Delikt der Körperverletzung in der letzten Silvesternacht in einem Gürtellokal betrifft. Hier hatte sich der junge Mann beim Koksen am WC von einem Iraner belästigt gefühlt, der dieses widmungsgemäß benutzen wollte. Als die daraus resultierenden Handgreiflichkeiten bereits beendet waren, versetzte der Installateur dem noch kleineren Gegner einen folgenschweren Faustschlag vor dem Etablissement.

Durch diesen erlitt der Iraner nicht nur einen doppelten Kieferbruch, sondern auch eine pflaumengroße Gehirnblutung, an deren Folgen der 45-Jährige bis heute leidet. Zudem ergab eine DNA-Überprüfung einen Treffer, weshalb man dem 28-Jährigen den Vorfall in der Koppstraße zuordnen konnte.

Für den Nachmittag standen noch weitere Zeugenaussagen auf dem Programm.

