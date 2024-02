Haft für Bekannte des Wien-Attentäters

Um Beihilfe zum Mord ging es dabei nicht mehr, davon wurden beide rechtskräftig freigesprochen. Im Zentrum stand die Frage, ob sie Teil einer terroristischen Vereinigung waren. Dafür wurden beide erstinstanzlich schuldig erkannt, das Urteil wegen Formalfehlern jedoch aufgehoben. "Es bleibt im Prinzip alles so, wie es war", fasste der Richter zusammen. 18 Monate, davon sechs unbedingt, lautete am Ende die Strafe für den 24-Jährigen, 21 Monate, davon sieben unbedingt, für den um ein Jahr Jüngeren.

Dass sie am Landesgericht etwas weniger bekamen als im ersten Rechtsgang vor gut einem Jahr – damals hatten sie jeweils 24 Monate teilbedingt erhalten, – trage dem Umstand Rechnung, dass der Prozess in Teilen neu aufgerollt werden musste, so der Richter. Die beiden Männer nahmen jeweils das Urteil an, die Staatsanwältin gab formell vorerst keine Erklärung ab. Die Entscheidungen sind damit nicht rechtskräftig. Den unbedingten Strafteil haben beide bereits in der U-Haft abgesessen.

