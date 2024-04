Flugzeug über Tirol vom Radar verschwunden: Suche läuft

Die Suche nach einem seit Samstagmittag in Tirol vermissten Kleinflugzeug ist am Montag fortgesetzt werden. Beim bisher letzten Kontakt mit dem Piloten der Cessna 172 nordöstlich von Sölden (Bez. Imst) hatte der Pilot von Höhenverlust berichtet, was von Augenzeugen bestätigt wurde. Orkanartige Stürme hatten die Suche am Wochenende stark erschwert. Da die einmotorige Maschine im Ötztal nicht entdeckt wurde, wurde das Suchgebiet auf das Pitztal und das Sellraintal erweitert.

Der Pilot als einziger Insasse startete in Rom, sein Flug hätte ihn nach Deutschland führen sollen. Seit dem letzten Funkkontakt am Samstag kurz vor 12 Uhr fehlt jeder Anhaltspunkt über den Verbleib des Mannes. Auch am Montag herrschten für die Suche weiter schlechte Wetterbedingungen. Sowohl die Polizei als auch die Flugsicherung gehen von einem Unglück aus.

