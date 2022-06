Ferkel-Transport gestoppt

Bei Schwerpunktkontrollen am Grenzübergang Spielfeld (Bezirk Leibnitz) sind am Mittwoch insgesamt 118 Anzeigen erstattet worden, dazu wurden 20 Kennzeichen eingezogen sowie ein Führerschein (wegen Alkohol am Steuer) abgenommen.

Laut Polizei lag allerdings der Fokus auf Tiertransporten. So wurde auch ein Transporter, der 750 Ferkel geladen hatte, gestoppt. Geplant war, dass dieser Lkw das Ziel in Serbien in 29 Stunden erreicht – die gesetzliche Beförderungsdauer wurde somit überschritten. Laut Polizei waren die Tiere nicht ordnungsgemäß untergebracht, das Temperaturüberwachungssystem war defekt und das Trinkwasser aufgebraucht. Der Lenker, ein 30-jähriger Ungar, wurde angezeigt.

Auch ein weiterer Lkw, der mit 33 Kälbern beladen und von Tschechien nach Ägypten unterwegs war, wurde angehalten. Hier wurde die gesetzliche Beförderungsdauer von zwölf Stunden überschritten. Der 55-jährige Lenker aus Deutschland wurde ebenfalls angezeigt.