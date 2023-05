Bär in Tirol nachgewiesen, Südtirol beruhigt deutsche Urlauber

Seither gab es aber keine weiteren Hinweise auf Bären. In Südtirol beruhigten indes die Behörden deutsche Urlauber, die sich nach der Situation erkundigt hatten.

In Südtirol würden sich derzeit drei männliche Jungbären aufhalten, die "konstant beobachtet und überwacht" werden, hieß es Freitagnachmittag in einer Aussendung. "Diese Bären sind keine Problemtiere und stellen daher kein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung dar", es habe bisher in Südtirol auch nie "Zwischenfälle mit Menschen" gegeben, wurde betont. Es seien aus Deutschland Anfragen zur Bären-Situation an das Deutsche Generalkonsulat in Mailand sowie an das Honorarkonsulat Deutschlands in Bozen eingegangen.

"Es hat in den deutschen Medien leider auch unterschiedliche Falschmeldungen zu der Zahl der Bären in Südtirol gegeben, dies führt zu Verunsicherung", sagte der zuständige Landesrat Arnold Schuler (SVP). Das Land Südtirol setze derzeit auf "Prävention und Vergrämung", oberste Priorität habe die Sicherheit von Bevölkerung und Gästen.

Kein Anlass einer erhöhten Gefahr

Es gebe derzeit keinen Anlass, von einer erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen, hieß es aus auch Tirol. Alle Bären, die im Bundesland bisher festgestellt worden waren, hätten ein scheues Verhalten an den Tag gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, sei zudem äußerst gering. Die Verantwortlichen appellierten jedoch an die Bevölkerung, etwaige Bären-Sichtungen entweder über ein "Sichtungsformular" auf der Homepage des Landes oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Wichtig für die danach erfolgende, fachliche Beurteilung seien insbesondere Bilder.

Zwar kein endgültiger Nachweis mittels DNA, aber zumindest eine Bären-Sichtung wurde auch aus Osttirol gemeldet - und zwar aus dem Gemeindegebiet von Kartitsch am vergangenen Samstag. Dort sollen ein größerer und zwei kleinere Bären aus einer Distanz von 200 bis 300 Metern durch ein Fernglas beobachtet worden sein. 20 Sekunden waren die Bären zu sehen.

Im April war laut Medienberichten in Stanzach im Tiroler Lechtal ein Bär von einer Wildtierkamera erfasst worden. Er soll sich an einer Wildfutterstelle bedient und einen Rehbock gerissen haben. Laut Land gab es aus dem Lechtal zuletzt keine der Behörde bekannten Neuigkeiten. Am 18. April sei im Gemeindegebiet von Elmen, ebenfalls im Lechtal, Spuren eines Bären im Schnee entdeckt worden.

In Brandenberg im Bezirk Kufstein waren indes zuletzt ebenfalls Mitte April Bärenspuren festgestellt worden. Zuvor war das Raubtier dort durch Kameraaufnahmen sowie anhand einer Losung nachgewiesen worden.

Abschuss von Problemtieren möglich

Dass in Tirol mitunter Bären durch die Wälder streifen, stellt an sich keine Besonderheit dar. Im Vorjahr waren im Bundesland drei solcher Tiere nachgewiesen worden. Sollte sich ein Bär problematisch verhalten, ist in Tirol mittlerweile - ebenso wie beim Wolf - ein Abschuss möglich. "Wenn ein Risiko für Menschen besteht, sind wir in der Lage, sehr rasch zu handeln", verwies auch der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) auf ebenjene geschaffene Rechtslage.

Anfang April hatte ein Bären-Fall im Trentino für Aufsehen und Erschütterung gesorgt. Eine Problembärin griff in der norditalienischen Provinz einen 26-jährigen Jogger an und töte ihn. Mittlerweile wurde sie eingefangen.

