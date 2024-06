18-Jährige starb bei Frontalzusammenstoß in Tamsweg

Die junge Frau kam aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines entgegenkommenden 66-Jährigen aus Deutschland. Die Einheimische verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann im anderen Fahrzeug kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Die Durchführung eines Alkoholtests bei dem 66-jährigen Deutschen war wegen seiner Verletzungen nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung eines Sachverständigen an. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

