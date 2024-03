Vom Pessach- zum Osterlamm: Was die beiden Feste gemeinsam haben

Pessach, auch Pascha genannt, gilt als das jüdische Pendant zum christlichen Ostern. "Der äußere Aufhänger ist der Zeitpunkt", erklärt Theologe Michael Rosenberger von der Katholischen Privatuniversität (KU) Linz. In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus entweder am Vorabend seines Todes das Pascha-Mahl gefeiert hat oder dass es am Tage seines Todes gefeiert wurde. "Auf jeden Fall ist klar, dass beide Ereignisse zeitlich sehr nah zueinander stattgefunden haben", erklärt Rosenberger.

Dass heute Ostern immer an einem Sonntag und nicht, wie im Judentum, an einem bestimmten Jahrestag gefeiert wird, ist auf das frühe Christentum zurückzuführen. "Den Christen des ersten Jahrhunderts war es zuerst wichtig, den Wochenrhythmus zu definieren. Wir feiern ja jeden Sonntag wie ein kleines Osterfest", sagt Rosenberger. Die Einführung des Osterfestes geht auf das zweite Jahrhundert zurück, als der Sonntag bereits als wichtigster Wochentag etabliert war. "Schließlich hat man sich festgelegt, Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern", erklärt Rosenberger.

Michael Rosenberger, Theologe KU Linz Bild: (Stöckl)

Doch auch inhaltlich gebe es Überschneidungen, erklärt Rosenberger: "Die Osterlesung beinhaltet immer auch den Auszug aus Ägypten, den Juden zu Pessach feiern. Im Christentum wird die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei mit der Befreiung vom Tod in Verbindung gesetzt."

Auch das "Lamm Gottes" steht in Verbindung mit Pessach: Bis zur Zerstörung des zweiten Tempels 70 n. Chr. wurden als Teil der Feier Pessachtiere, häufig Lämmer, geopfert und verzehrt. "Darauf beziehen sich die Evangelien auch inhaltlich. Jesus ist das neue Paschalamm, das für uns alle geopfert wird", erklärt Rosenberger. Wer in den kommenden Tagen ein Stück vom Osterlamm verspeist, steht also in einer langen Tradition.

Der Auszug der Israeliten aus Ägypten

Zu Pessach feiern Juden den Auszug der Israeliten aus Ägypten und damit die Befreiung von der Sklaverei. Rund um das Fest gibt es zahlreiche Traditionen, einige davon werden hier kurz erklärt:

Der Zeitpunkt: Im jüdischen Kalender beginnt Pessach am Vorabend des 15. Tages des Monats Nisan. Da der jüdische Kalender dem Mond folgt, fällt er im gregorianischen (Sonnen-)Kalender immer auf einen anderen Tag. Üblicherweise liegen Ostern und Pessach nahe beieinander. Weil heuer im jüdischen Kalender aber ein Schaltjahr ist, beginnt die Pessach-Woche ungewöhnlich spät, am 22. April.

Im jüdischen Kalender beginnt Pessach am Vorabend des 15. Tages des Monats Nisan. Da der jüdische Kalender dem Mond folgt, fällt er im gregorianischen (Sonnen-)Kalender immer auf einen anderen Tag. Üblicherweise liegen Ostern und Pessach nahe beieinander. Weil heuer im jüdischen Kalender aber ein Schaltjahr ist, beginnt die Pessach-Woche ungewöhnlich spät, am 22. April. Der Sederabend ist das Hauptfest zum Auftakt der Pessach-Woche. Die Familien kommen zusammen, um zu essen und an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Der Abend verläuft nach einem festgelegten Ablauf: Neben einer koscheren Mahlzeit werden verschiedene Speisen wie ungesäuertes Brot und der Sederteller serviert. Darauf befinden sich verschiedene Speisen, die an den Anlass des Festes erinnern.

ist das Hauptfest zum Auftakt der Pessach-Woche. Die Familien kommen zusammen, um zu essen und an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Der Abend verläuft nach einem festgelegten Ablauf: Neben einer koscheren Mahlzeit werden verschiedene Speisen wie ungesäuertes Brot und der Sederteller serviert. Darauf befinden sich verschiedene Speisen, die an den Anlass des Festes erinnern. Das Charosset , eine Mischung aus geriebenen Äpfeln, Nüssen und Honig, erinnert etwa an den Lehm, aus dem die Israeliten in der Knechtschaft Ziegel herstellen mussten. Die verschiedenen Speisen auf dem Sederteller werden in einer festgelegten Reihenfolge gegessen.

, eine Mischung aus geriebenen Äpfeln, Nüssen und Honig, erinnert etwa an den Lehm, aus dem die Israeliten in der Knechtschaft Ziegel herstellen mussten. Die verschiedenen Speisen auf dem Sederteller werden in einer festgelegten Reihenfolge gegessen. Matza, auch Matze oder Matzen, ist ungesäuertes Brot, das während des gesamten Pessach gegessen wird. Ungesäuert heißt, dass keine Säuerungsmittel wie Hefe eingesetzt werden und vom Mischen des Mehls mit Wasser bis zum Ende des Backens höchstens 18 Minuten vergehen dürfen. Orthodoxe Juden verwenden im Pessach kein Geschirr, das mit gesäuertem Brot in Berührung gekommen ist – in anderen Strömungen wird das Geschirr abgekocht.

auch Matze oder Matzen, ist ungesäuertes Brot, das während des gesamten Pessach gegessen wird. Ungesäuert heißt, dass keine Säuerungsmittel wie Hefe eingesetzt werden und vom Mischen des Mehls mit Wasser bis zum Ende des Backens höchstens 18 Minuten vergehen dürfen. Orthodoxe Juden verwenden im Pessach kein Geschirr, das mit gesäuertem Brot in Berührung gekommen ist – in anderen Strömungen wird das Geschirr abgekocht. Festgelegt ist der Ablauf des Seder in der Haggada, einem kleinen, oft bebilderten Büchlein. Daraus wird während des Festes die Geschichte des Auszugs aus Ägypten gelesen und gesungen – etwa das Lied „Ma Nischtana“, das immer vom jüngsten Kind am Tisch vorgetragen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.