"Ich denke an die Familien in Israel, die nicht feiern können"

In der Karwoche sprechen die OÖN heuer mit verschiedenen Religionsvertretern über das anstehende Fest. Seit den Anfängen des Christentums wird Ostern zeitlich und inhaltlich in einen Zusammenhang mit Pessach gestellt. Charlotte Herman, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz, erzählt im Interview, wie das Fest in Linz zu einer Zeit gefeiert wird, in der sich Israel im Krieg mit der Hamas befindet.