Sturmwarnung für Oberösterreich: Jetzt wird es richtig ungemütlich

Schon am Samstagnachmittag tobte der Sturm mit bis zu 120 km/h - gemessen am Feuerkogelplateau - in Oberösterreichs Bergen. Am Samstagabend legt der Wind weiter zu. So wurden bereits am frühen Abend Windspitzen von 71 km/h, gemessen um 18 Uhr in Wolfsegg, registriert.

Für die kommenden Nacht und den Sonntag hat die ZAMG eine Sturmwarnung ausgegeben. Sie gilt für das gesamte Bundesland. Es ist verbreitet, insbesondere aber im Alpenvorland und auf den Bergen mit schweren Sturmböen zu rechnen. Meteorologen erwarten auch in den Tälern und Niederungen Böen zwischen 60 und 90 km/h. In den Bergen kann der Sturm Orkanstärke erreichen. Das bedeutet Spitzenwerte von mehr als 130 km/h.

Vorsicht im Straßenverkehr

Die Experten warnen, vor allem in Wäldern und Parks achtsam zu sein, da mit herabstürzenden Ästen zu rechnen ist. Autofahrern wird geraten, besonders auf Brücken und exponierten Straßenzügen ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, Überholmanöver zu vermeiden und ausreichend Abstand zu halten. In höheren Lagen ist zudem mit Schneeverwehungen und schlechter Sicht zu rechnen. Durch umgestürzte Bäume seien Stromausfälle und Behinderungen im Straßen- sowie Bahnverkehr nicht auszuschließen.

Zum Sturm kommt Niederschlag. Von Nordwesten her setzt am Samstag noch vor Mitternacht Regen ein, der sich rasch auf das ganze Land ausbreitet. Schnee fällt zunächst oberhalb von 900 bis 1100 Meter. Bis zum Morgen sinkt die Schneefallgrenze auf 500 Meter im Mühlviertel und rund 900 Meter im Salzkammergut ab.

Schneesturm zum Wochenstart

Am Sonntag setzt sich von Norden her im Laufe des Vormittags trockenes Wetter durch, die Wolken lockern auf. Der Wind aber bläst weiter stürmisch mit Spitzen bis 80 km/h. In den südlichen Landesteilen regnet oder schneit es noch teils bis in den Nachmittag hinein bei einer Schneefallgrenze von rund 700 Metern. In den klassischen Nordstaulagen ist größere Mengen Neuschnee zu erwarten, die Lawinengefahr dürfte steigen.

Auch der Start in die Woche wird ein ungemütlicher. Am Vormittag setzt von Nordwesten her teils kräftiger Regen oder Schneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern. Speziell im Mühlviertel in den südlichen Landesteilen fällt der Niederschlag intensiv aus. Dazu weht starker Wind aus West mit Spitzen bis 70 km/h. Wetterbesserung ist vorerst keine in Sicht. Stürmisch und unbeständig dürften auch der Dienstag und Mittwoch aus heutiger Sicht ausfallen.