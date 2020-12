Ölspur zog sich von Garsten bis nach Steyr

Mit einer Mammutaufgabe hatten es die Feuerwehr Garsten und in Folge jene aus Saaß und Schwaming sowie der technische Zug aus Steyr am Sonntagnachmittag zu tun. 30 Mann waren dreieinhalb Stunden lang im Einsatz, nachdem sie von der Polizei zu einer Ölspur in der Kinderheimstraße in Garsten alarmiert worden waren.

„Es hat sich rasch herausgestellt, dass die Spur über Klosterstraße, Windnerstraße, Laichbergweg, Gugerlehnerstraße, Reitnerstraße und Tinstingerstraße bis nach Steyr zog“, sagt der Garstner Kommandant Christian Aschauer. Insgesamt wurden 15 Säcke Bindemittel verbraucht.

