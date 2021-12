Sperrstunden und private Feiern: Was zu Weihnachten und danach gilt

Weihnachten ist heuer ein klar definierter Zeitraum. Das Fest hat heute um 0.00 Uhr begonnen und endet am 26. Dezember um 23.59 Uhr. In diesem Zeitraum dürfen sich bis zu zehn Menschen gleichzeitig treffen, egal, ob sie geimpft, genesen oder nicht immunisiert sind. Der sonst für Zusammenkünfte notwendige 2G-Nachweis entfällt.

Denn an diesen drei Weihnachtstagen gibt es Lockerungen für Ungeimpfte, die ja weiterhin im Lockdown sind und ihre Wohnungen nur ausnahmsweise verlassen dürfen. Allerdings dürfen Ungeimpfte nicht die Gastronomie, Hotellerie, Freizeiteinrichtungen etc. in Anspruch nehmen. Mit 2G-Nachweis darf in Lokalen zu Weihnachten bis 23 Uhr gefeiert werden. Für größere familiäre Treffen von elf bis 25 Personen an den drei Weihnachtsfeiertagen braucht man einen 2G-Nachweis.

Ab Montag, 27. Dezember, ist die gesetzliche Sperrstunde dann um 22 Uhr. Auch für Silvester gibt es – Stand gestern – keine Ausnahme. Die bundesweiten Regeln dazu seien noch nicht fixiert worden, hieß es am Donnerstag aus dem Krisenstab des Landes. Für Silvesterpartys, aber auch andere Zusammenkünfte wie Geburtstagsfeiern, die in Innenräumen ohne fix zugewiesene Sitzplätze stattfinden sollen, gilt 2G und FFP2-Maskenpflicht – maximal 25 Menschen dürfen teilnehmen.

Dieselben Bedingungen gelten für Treffen im Freien ohne fixe Sitzplätze, zum Beispiel zum Eisstockschießen.

Regeln für Gottesdienste

Auch bei Gottesdiensten gelten Sicherheitsvorschriften. Sowohl in Kirchen, aber auch bei Liturgien im Freien gilt die FFP2-Pflicht. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Kinder bis 14 und Schwangere dürfen auch einen einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zu Mitmenschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen, muss mindestens ein Meter Abstand gehalten werden. "Wegen der Abstandsregel haben einige Pfarren ein Anmeldesystem eingeführt", sagt Michael Kraml, Pressesprecher der Diözese Linz. Für die Teilnahme am kirchlichen Chorgesang ist 2G verpflichtend.

Eigene Regeln gelten wiederum für größere Veranstaltungen mit fix zugewiesenen Sitzplätzen. Indoor sowie im Freien ist der Zutritt nur mit 2G-Nachweis erlaubt, es herrscht FFP2-Maskenpflicht. Bis zu 500 Personen dürfen teilnehmen, wenn nur ein 2G-Nachweis verpflichtend ist. Bis zu 1000 Teilnehmer sind zugelassen unter der Voraussetzung, dass jeder einen 2G-Nachweis plus PCR-Test hat. Bis zu 2000 Besucher sind erlaubt, wenn alle eine Booster-Impfung und zudem einen PCR-Test haben.

Beschränkte Einreisen

Verschärft werden auch die Einreisevorschriften: ab 25. Dezember gelten Großbritannien, Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Südafrika und eine Reihe weiterer afrikanischer Staaten als Virusvariantengebiete. Das Einreisen aus diesen Ländern ist dann nur noch österreichischen Staatsbürgern, EU-Bürgern und Menschen mit fixem Aufenthalt in Österreich erlaubt.

Einreisende, die aus diesen Ländern kommen, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Der Tag der Ankunft gilt als "Tag null", nach fünf Tagen ist ein Freitesten (PCR) möglich. Nicht in Quarantäne müssen dreifach Geimpfte, die einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen können. Denselben Vorteil genießen Personen, die zwei Mal mit Johnson & Johnson geimpft worden sind. Wer aus anderen Ländern, die nicht Virusvariantengebiete sind, einreist, braucht einen 2G-Nachweis plus negativen PCR-Test. Dreifach Geimpfte ersparen sich den PCR-Test. Ohne Booster und ohne PCR-Testnachweis muss man in Quarantäne, bis der PCR-Test vorhanden ist. Wer keinen 2G-Nachweis hat, muss mindestens fünf Tage in Quarantäne.