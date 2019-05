In Gschwandt entsteht eine Sporthalle für die gesamte Gmundner Region

Mit dabei war nicht nur ÖVP-Bürgermeister Fritz Steindl, sondern auch seine Kollegen aus den Nachbargemeinden. Der Grund: Die Funsporthalle ist ein Projekt der "Stadtregion Gmunden" – ein lockerer Zusammenschluss der Bezirkshauptstadt mit den Umlandgemeinden Gschwandt, Altmünster, Pinsdorf, Laakirchen, Vorchdorf und Kirchham. Die sieben Kommunen investieren gemeinsam in Infrastrukturprojekte, von denen ihre Bevölkerungen profitieren. Die EU und die Landesregierung belohnen diese Zusammenarbeit mit Fördergeldern.

Eldorado für Hobbysportler

Die Gschwandtner Funsporthalle wird Freizeitsportlern aller sieben Gemeinden gratis zur Verfügung stehen. Zur Koordinierung und Reservierung der Halle wird ein Onlinesystem zur Verfügung stehen. Auf 420 Quadratmetern Fläche können mehr als ein Dutzend Sportarten ausgeübt werden – vom Hallenfußball über Badminton bis Basketball. "Viele Menschen möchten Sport betreiben, aber nicht gleich einem Verein beitreten, sondern sich selbst organisieren", sagt Bürgermeister Steindl. "Bei uns können sie das ganzjährig und gratis tun."

Die "Stadtregion Gmunden" hat indessen noch weitere Projekte in der Pipeline. Verwirklicht werden in den kommenden Jahren auch Sternradwegachsen, die Gmunden mit seinen Nachbargemeinden verbindet, beispielsweise entlang der Traunseebahn. "Wir denken dabei nicht nur an Freizeitsportler", sagt Vorchdorfs VP-Bürgermeister Gunter Schimpl. "E-Bikes werden auch für Berufspendler eine immer interessantere Alternative zum Auto. Noch dazu, wenn man damit auch jederzeit in den Zug steigen kann."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at