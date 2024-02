Erfolgreiche Suchaktion in Gmunden: Vermisste Pensionistin ist wohlauf

Die Bediensteten des Seniorenheims, in dem die 77-Jährige lebt, bemerkten am Dienstagabend, dass sich die Frau nicht mehr im Haus befand. Kurz vor 20 Uhr riefen sie die Polizei. Eine erste Suche in der unmittelbaren Umgebung des Seniorenheims blieb erfolglos, weshalb nach einer Stunde weitere Einsatzkräfte angefordert und der Suchradius erweitert wurde. 25 Personen mit 6 Fahrzeugen, einem Boot der Feuerwehr, 7 Suchhunden und 3 Drohnen standen im Einsatz, um die Frau zu finden.

Die intensive Suche war glücklicherweise erfolgreich: Kurz vor 1 Uhr nachts wurde die 77-Jährige leicht unterkühlt, aber unverletzt in der Nähe der Gmundener Feuerwehr in einem Garten gefunden.

