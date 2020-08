"Ein Meilenstein in der Entwicklung des Ortskerns"

Es umfasst neben 14 geförderten Mietwohnungen zwischen 50 und 70 Quadratmetern auch Gewerbeflächen im Erdgeschoß. Neben einer Gesundheitseinrichtung (Fitness, Physiotherapie) wird es auch ein Café-Restaurant mit 80 Sitzplätzen sowie 60 Gastgartenplätzen geben. Dazu kommen jeweils 20 Tiefgaragen- und Freiparkplätze in der oberen Forsthausstraße.

"Leistbares Wohnen für junge Leute, ein Café-Restaurant sowie eine Gesundheitseinrichtung im Zentrum sind drei Dinge, die uns in Ohlsdorf gefehlt haben", sagt dazu Bürgermeisterin Christine Eisner (VP). "Ich freue mich sehr, dass ich dieses Projekt für Ohlsdorf an Land ziehen konnte", so Eisner, die ergänzt, dass mit dem Verkaufserlös des Grundstückes die Basisfinanzierung für ihr Herzensprojekt "alternatives Wohnen für Senioren" gesichert sei.

