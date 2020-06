Nach Millionenraub fehlt vom Großteil der Beute jede Spur

Weißes Hemd, die dunklen Haare raspelkurz geschnitten und eine muskulös-bullige Körperstatur: Die beiden Brüder Abdallah (24) und Mustafa Al R. (22) verbindet neben derartigen Äußerlichkeiten aber wohl auch große kriminelle Energie. Beim gestrigen Prozessauftakt mussten sich die gebürtigen Iraker mit einem armenischen Komplizen (22) vor einem Linzer Schöffengericht wegen schweren Raubes verantworten. Dazu müssen sich noch fünf Helfer, darunter auch die Freundin, die Schwester und eine Tante des Armeniers, verantworten. Den fünf mutmaßlichen Handlangern wird Hehlerei und Geldwäscherei zur Last gelegt.

Keinen stillen Alarm ausgelöst

Die drei jungen Männer sollen den Überfall auf einen Geldtransporter vor dem Linzer Nachtclub "Ostende" geplant und diesen dann in den frühen Morgenstunden des 13. Februar 2019 ausgeführt haben. Die Anklage stützt sich unter anderem auf DNA-Spuren und Handyauswertungen. Die Angeklagten streiten die Tat ab.

Insgesamt erbeuteten die Täter damals 2,1 Millionen Euro, von denen aber nur ein kleiner Teil sichergestellt werden konnte. Pikantes Detail am Rande: Abdallah R. galt bei dem Coup zunächst als Opfer. Schließlich war der bärtige Iraker mit Pflichtschulabschluss einer der beiden überfallenen Geldboten. Da er aber laut Ermittler mehrmals die Möglichkeit gehabt hätte, "stillen Alarm" auszulösen, dies aber nicht getan habe, geriet das scheinbare Opfer rasch selbst ins Visier der Polizei.

Denn während sein ahnungsloser Kollege von einem der maskierten Täter gefesselt und geknebelt und mit den Worten "Beweg dich, sonst tot" in den Laderaum des Transporters geschubst wurde, wurde Abdallah R. angewiesen, den Transporter zu einem Baustellenparkplatz der A26 an der Oberen Donaulende zu fahren. "Sie hätten beim Fahrzeugstart den Notfallcode eingegeben können", sagte Richter Alfred Pfeisinger in Richtung des angeklagten ehemaligen Geldboten. "Haben Sie den stillen Alarm ausgelöst?" "Nein", antwortete der 24-Jährige, der sich während des Prozesses immer wieder umdrehte, um seiner Mutter und Schwester, die den Prozess mit Tränen in den Augen verfolgten, zuzunicken. Er habe "Angst gehabt", daher sei ihm auch der Code für den Alarm nicht eingefallen, gab der Beschuldigte kleinlaut an.

Deutlich bestimmter wurde Abdallah R. dann, als jene Telefonanrufe zur Sprache kamen, die er unmittelbar vor dem Überfall getätigt hatte. Wie Staatsanwältin Michaela Nagl in ihrem Plädoyer ausführte, soll R.’s Kollege unmittelbar vor der Abfahrt die Route des Geldtransports kurzfristig geändert haben: So sei das erste Ziel des Tages – ein Geldautomat in der Landstraße – kurzfristig gegen die Befüllung des Bankomaten in dem Nachtclub in der Eisenbahngasse getauscht worden. Insgesamt vier Mal hat der 24-Jährige laut Telefonauswertung kurz nach fünf Uhr früh seinen Bruder angerufen, wie der Richter ausführte. Abdallah R. habe damit laut der Staatsanwaltschaft seinem Bruder "die geänderte Route" mitteilen wollen, was Abdallah R. dementierte. Er habe von der Routenänderung "erst kurz vor der Abfahrt" erfahren und bereits davor versucht, den Bruder anzurufen. Weshalb er diesen zu so früher Stunde anrufen wollte, fragte Richter Pfeisinger. "Wir wollten an dem Tag gemeinsam zum Frisör."

Die Verteidiger kritisierten die Anklage einhellig. Die Staatsanwaltschaft habe "keine stichhaltigen Beweise" gegen ihren Mandanten, sagte Martina Blaha, die Anwältin des Geldboten. Ein Urteil wird für den 3. Juli erwartet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at