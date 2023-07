Reichenau: Auto stürzte über zehn Meter hohe Böschung

Am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, kam es in Reichenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu einem schweren Autounfall. Ein 26-jähriger Linzer war mit seinem Auto von der Altenberger Landesstraße abgekommen und stürzte über eine zehn Meter hohe Böschung in den Wald. Dort überschlug sich der Pkw.

Der junge Rumäne konnte sich laut Polizei selbst aus dem Wrack befreien. Er verständigte den Abschleppdienst, der daraufhin die Einsatzkräfte informierte. "Bei der Unfallaufnahme ergab der Alkomattest einen Wert von 0,8 Promille, weshalb dem Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen wurde", berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die Rettung brachte den 26-Jährigen ins Spital.

