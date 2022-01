Falscher Polizist wollte Prostituierte hinters Licht führen

Der Mann hatte die Prostituierte via Messenger-Dienst kontaktiert. Er gaukelte ihr vor, für die Polizei zu arbeiten und als Kriminalbeamter eine Observation durchzuführen, weshalb sie keine neuen Kunden mehr empfangen sollte.

Mit einem Foto einer Polizeiuhr versuchte er, seine Tätigkeit als Kripobeamter untermauern. In den Chats tischte er der Frau weitere Lügen auf, etwa, dass er sie schon in der Vergangenheit mehrfach vor Polizeikontrollen bewahrt habe und dass ihr hohe Geldstrafen drohen würden. Die Prosituierte aber ließ sich nicht täuschen und wich einem Treffen immer wieder aus, so die Polizei am Montag.