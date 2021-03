Volleyball: UVC Weberzeile Ried will am Samstag gegen Weiz alles klar machen

Nachdem die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried in der Bundesliga das große Ziel - den Einzug ins Halbfinale - verpasst haben, geht es für die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer jetzt darum, zumindest den fünften Platz zu erreichen. Um in dieses Platzierungsspiel aufzusteigen, benötigt der UVC Ried gegen Weiz nach dem Auswärtserfolg noch einen weiteren Sieg. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag in Ried statt. Bei einem Sieg, spielen die Innviertler entweder gegen Klagenfurt oder Wien um den fünften Rang.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.