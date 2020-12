UVC Ried mit viertem 3:0-Sieg in Folge

Am Wochenende besiegten die Innviertler den TSV Hartberg mit 3:0 – für die Rieder war es bereits der vierte Sieg ohne Satzverlust in Serie. "Ich bin froh, dass wir geduldig waren und unsere Chancen zur richtigen Zeit genutzt haben", so Trainer Dominik Kefer. "Ich merke, dass wir konstanter werden", sagte Mittelblocker George Hobern. Die Rieder gehen als Tabellenführer der Zwischenrunde in die kurze Winterpause.

