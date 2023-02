"Kabinenpredigt" ab März

Einen Podcast beziehungsweise eine Radiosendung über den Amateurfußball im Innviertel gab es bisher nicht. Ab dem 8. März wird sich das ändern. Denn das Freie Radio Innviertel (FRI) präsentiert ab dann die neue Fußballshow "Kabinenpredigt" – Amateurfußball live mit Mario Friedl und Thomas Weber.

Einmal im Monat werden in 60 Minuten mit zwei bis vier Gästen (Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter) Themen wie Nachwuchsarbeit, der Auf- und Abstiegskampf in den diversen Ligen, aber auch das Thema Taktik besprochen. "Ich glaube, der Unterhaus-Fußball hat ein sehr großes Hörerpotenzial und in diesem Bereich gibt es etliche interessante Themen und Menschen", sagt Redakteur und Moderator Mario Friedl (40).

"Im Amateurfußball wird mittlerweile sehr professionell gearbeitet, doch die Vereine stehen oft auch vor großen Herausforderungen", ergänzt Moderator Thomas Weber (50) und fügt hinzu: "Die Zuhörer werden auch live mitdiskutieren können." In der ersten Folge (die um 20.15 Uhr live zu hören sein wird) im März nimmt das Duo den Aufstiegskampf der 1. Klasse Süd-West ins Visier. Die Gäste werden Günter Fischer (Trainer SV Eberschwang), Roland Brandstätter (sportlicher Leiter SVE), Gabriel Schustereder (Union Gurten 1b) sowie Lukas Wimmer (sportlicher Leiter Union Gurten 1b) heißen.

Die erste Folge beschäftigt sich am 8. März (20.15 Uhr live im Freien Radio Innviertel) mit dem Aufstiegskampf in der 1. Klasse Süd-West. www.radio-fri.at

