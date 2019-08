Junger Pilot musste Segelflieger in Getreidefeld notlanden

Der junge Pilot ist bei dem Flug über das Inn- und Hausruckviertel in die Bredouille geraten. Wegen der schlechten Thermik schaffte es der Flieger nicht mehr über den sogenannten "Kraxenberg", weshalb sich der 21-Jährige entschied, den Flieger in einem abgemähten Getreidefeld in Wippenham zu landen. Die Notlandung verlief laut Polizei "problemlos", es kamen weder Personen zu Schaden, noch wurde der Flieger beschädigt.

Gestartet hatte der Pilot seinen Rundflug über das westliche Oberösterreich am Flugplatz in Kirchheim. In Schwierigkeiten war er geraten, als er gegen 17 Uhr von Osten kommend wieder zurückfliegen wollte.

