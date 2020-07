Montag, 15.45 Uhr: Polizisten und Journalisten beziehen am Anfang der Theatergasse in Linz Stellung. Spannung liegt in der Luft: Die Bewegung "Autofreitag für Klima und Gerechtigkeit" wird um 16 Uhr die Zufahrt zum Hauptplatz sperren, als Protest gegen das vorzeitige Ende des Pilotversuchs für einen autofreien Hauptplatz.