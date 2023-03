Frontalkollision in St. Martin: Junger Mühlviertler schwer verletzt

Der schwere Unfall hat sich gegen 17.15 Uhr im Gemeindegebiet von St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ereignet. Laut Polizei war der 28-Jährige mit seinem Auto auf der L1507 Richtung B127 unterwegs. Er fuhr einem Kastenwagen nach und bog nach links zu einer Tankstelle ab. Dabei dürfte der junge Mühlviertler einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach, übersehen haben. Die Folge war ein schwerer Unfall.

Auto über Steinmauer geschleudert

Der 20-Jährige prallte mit seinem Wagen frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des abbiegenden Pkws, in dem der 28-Jährige am Steuer saß. Das Auto des jüngeren Lenkers wurde um 180 Grad gedreht und kam auf einem Radweg zum Stillstand. Der Pkw des 28-Jährigen wurde zuerst in die Tankstellenzufahrt und weiter über eine Steinmauer in eine Garageneinfahrt geschleudert.

Der junge Mühlviertler wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus St. Martin befreiten den Schwerverletzten aus dem Wrack. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der 28-Jährige ins Rohrbacher Krankenhaus gebracht. Beide Autos seien total beschädigt worden, berichtet die Polizei.

