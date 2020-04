Ab 14 Uhr live: Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die Wirtschaft?

Die Wirtschaft ist durch die Corona-Pandemie vorerst weitgehend lahmgelegt. Selbst wenn Österreich durch die frühzeitigen scharfen Maßnahmen weniger betroffen sein sollte, ist seine Wirtschaft stark mit der anderer Länder verflochten. Italien, das Corona-Epizentrum Europas, ist Österreichs zweitwichtigster, die ebenfalls schwer getroffene USA unser drittwichtigster Handelspartner. Auch wenn die Staaten vorerst die Grenzen dichtgemacht haben, sind die wirtschaftlichen Folgen grenzenlos. Der Präsident des äußerst einflussreichen Kieler Instituts für Weltwirtschaft Prof. Gabriel Felbermayr tritt daher für Eurobonds ("Coronabonds") in Höhe von 1 Billion Euro ein, um vor allem schwer beeinträchtigte Staaten wie Italien zu unterstützen. Die politisch Verantwortlichen in Deutschland und Österreich lehnen das kategorisch ab. Unabhängig davon rechnet Felbermayr damit, dass wir auch in Deutschland und Österreich durch das Virus schlicht ärmer werden. Prof. Felbermayr ist gemeinsam mit Prof. Rudolf Winter-Ebmer, Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftslehre der Johannes Kepler Universität und Experte für Arbeitsmarktökonomie, bei Rektor Meinhard Lukas zu Gast. Die Liveübertragung startet um 14 Uhr:

