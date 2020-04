Welthandelsorganisation rechnet mit der "schlimmsten Rezession zu Lebzeiten"

Der weltweite Handel könnte nach WTO-Prognosen um bis zu ein Drittel einbrechen. Das sagte am Mittwoch WTO-Chef Roberto Azevêdo.

Hierzulande hat die Coronavirus-Pandemie die heimische Wirtschaftsleistung nach Berechnungen der Österreichischen Nationalbank (OeNB) bisher um elf Milliarden Euro schrumpfen lassen. Die Wertschöpfung sei während der vergangenen fünf Wochen sei die Wertschöpfung aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen und durch den Einbruch von Exporten sowie Investitionen um 29 Prozent gesunken, teilte die OeNB am Mittwoch mit.

Der Rückgang macht laut Notenbank 11 Milliarden Euro oder 2,8 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts aus. Am stärksten betroffen seien die Branchen Beherbergung und Gastronomie, die Reisebranche, Dienstleistungen Sport/Unterhaltung sowie eine Reihe von weiteren Dienstleistungsbranchen.

Die Mutter aller Rezessionen?

Über die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft ging es auch im aktuellen "Corona-Update" der JKU unter dem Titel "Die Mutter aller Rezessionen?". Der Präsident des äußerst einflussreichen Kieler Instituts für Weltwirtschaft Prof. Gabriel Felbermayr, Prof. Rudolf Winter-Ebmer, Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftslehre der JKU und Experte für Arbeitsmarktökonomie sprachen mit Rektor Meinhard Lukas über die ökonomischen Auswirkungen.

Felbermayr sprach sich dabei für Eurobonds ("Coronabonds") in Höhe von 1 Billion Euro aus, um vor allem schwer beeinträchtigte Staaten wie Italien zu unterstützen. Die politisch Verantwortlichen in Deutschland und Österreich lehnen das kategorisch ab. Unabhängig davon rechnet Felbermayr damit, dass wir auch in Deutschland und Österreich durch das Virus schlicht ärmer werden.

Das JKU-Corona-Update vom 8. April zum Nachsehen:

