140 positiv getestete Schüler in Oberösterreich

Das gab die Bildungsdirektion am Freitag bekannt. Das ist die zweithöchste Zahl im Bundesländer-Vergleich nach Wien mit 149 Coronafällen.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche an den Schulen im Land 150.000 PCR-Tests abgenommen, für die bei der Testabnahme gegurgelt wird. Einige Probleme hat es laut Bildungsdirektion aber gegeben. In manchen Schulen seien Tests nicht abgeholt oder Testergebnisse verspätet gemeldet worden. Insgesamt 1800 Tests konnten aus verschiedenen Gründen nicht ausgewertet werden – das entspricht etwa einem Prozent aller Tests. "Also hat das schon ganz gut gepasst", sagte Bildungsdirektor Alfred Klampfer angesichts der hohen Gesamtzahl der Tests gegenüber dem ORF.

Insgesamt (nicht nur an Schulen) werden gestern bundesweit 2364 Neuinfektionen sowie zwölf Todesfälle registriert, zwei davon in Oberösterreich: eine 81-jährige Linzerin und eine 72-jährige Patientin aus Wels. Beide Frauen litten laut Landes-Krisenstab an Vorerkrankungen.

