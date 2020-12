1-2-3-Ticket: Städtebund sieht rechtliche Probleme

Städte und Gemeinden sind kraft Bundesverfassung im Rahmen der Gesetze autonom, haben ein Recht auf Selbstverwaltung. "Der Bund hat keine Tarifkompetenz", könne daher den Städten keine Vorgaben für die Ticketpreise im öffentlichen Personennahverkehr machen, heißt es im Gutachten des Innsbrucker Universitätsprofessors und Verfassungsjuristen Arno Kahl.

In Auftrag gegeben hat diese Expertise der österreichische Städtebund, dessen Vorsitzender derzeit der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist. Linz "begrüßt" zwar das von Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) geplante 1-2-3-Ticket. Dieses soll zum Preis von 1095 Euro im Jahr (pro Tag drei Euro) die Nutzung des gesamten öffentlichen Verkehrs – inklusive der städtischen Verkehrsbetriebe wie die Wiener Linien und Linz AG – in ganz Österreich ermöglichen. Jedoch könne das Ticket "in seiner jetzigen Form mit stark zentralistischer Ausprägung so nicht umgesetzt werden", sagt Luger. Die Verfassung verhindere ein "Drüberfahren" des Bundes. Luger und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) rechnen angesichts der deutlichen Preissenkung durch das 1-2-3-Ticket mit zusätzlichen Verlusten von 20 Millionen Euro im Jahr. Diese müssten abgegolten werden, das Ticket müsse für die Kommunen "kostenneutral" sein. Das Ministerium müsse mit dem Städtebund darüber "Verhandlungen auf Augenhöhe führen", fordern Hein und Luger.

"Offene Punkte rasch lösen"

"Wir haben die Kritik in vielen Gesprächen auch mit der Stadt Linz bereits entkräftet und Anregungen natürlich auch in unsere Überlegungen mitaufgenommen", heißt es auf Anfrage der OÖN aus dem Klimaschutzministerium. Alleine in den vergangenen Wochen habe es vier Termine mit Vertretern der Stadt Linz gegeben. "Wir sind zuversichtlich, die offenen Punkte rasch lösen zu können."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.