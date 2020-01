Buschbrände in Australien: Soll RTL das Dschungelcamp absagen?

In weiten Teilen Australiens wüten heftige Buschbrände. Fast 30 Menschen starben bisher seit dem Ausbruch der ersten Feuer, Dutzende werden vermisst, Tausende Häuser zerstört. Und nur wenige hundert Kilometer entfernt sitzen geschützt im grünen Dschungel zwölf Teilnehmer, die sich vor laufenden Kameras Gedanken darüber machen, ob sie die Känguru-Hoden essen sollen oder nicht.

Kurz vor dem Start der alle Jahre wiederkehrenden RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am 10. Jänner mehren sich die Stimmen, die Sendung heuer ausfallen zu lassen. Deutsche Politiker, aber auch Prominente, fordern von RTL, die Show, die im australischen Busch gedreht wird und morgen, Freitag, starten soll, abzusagen. Schauspielerin Ingrid van Bergen (88), die Siegerin im Jahr 2009 sagte der Bild-Zeitung: "In Australien ist im Moment die Hölle los. In die Katastrophe passt jetzt keine solche Spaßsendung!"

Heuer ohne Lagerfeuer

Aber viele Australier, die selbst von den Bränden betroffen seien – allen voran "Dr. Bob" – verdienen mit der Show ihr Geld. Und sie sollen gesagt haben: "Egal, ob das Dschungelcamp stattfindet oder nicht – es löscht die Brände nicht." Darum könne das Camp vielleicht sogar Gutes bewirken und Aufmerksamkeit auf die Katastrophe lenken, sagt Robert "Bob" McCarron.

Das Camp abzusagen, ist aus Sicht von Thorsten Hennig-Thurau, Professor für Medien an der Wilhelms-Universität in Münster auch "keine Lösung". RTL sollte vielmehr zeigen, "dass es seine gesellschaftliche Verantwortung akzeptiert. Man muss Wege finden, die Sendung mit einem Verantwortung zeigenden Format zu kombinieren." Er nennt als Beispiele Spenden und Diskussionen im und außerhalb des Camps.

Von RTL hieß es hingegen, die Sendung werde wie geplant gesendet. Trotzdem gibt es strikte Sicherheitsvorkehrungen: Raucher dürfen nur rund um die Kochstelle zur Zigarette greifen und müssen die Stummel in einer abschließbaren Box entsorgen. Es gibt ein Spezialfeuerzeug – und kein Lagerfeuer. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show wird auf einem Campingkocher gebrutzelt und nicht über offenem Feuer.

Das Feuer spielte bisher eine wichtige Rolle und war viel mehr als nur die Kochstelle. Stets musste es nachts von zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen.