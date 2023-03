OÖN-Frauentag: "Das ist heute eine schöne Auszeit für uns Frauen"

"Es geht uns nicht darum, das Publikum den ganzen Tag zu bespaßen. Unser Ziel ist es, dass wir Themen ansprechen, die im Leben von uns Frauen wichtig sind. Und da gehören auch ernste Themen dazu", sagte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein heute zum Auftakt des Frauentags. Mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Anna Richter (HAKA Küche) eröffnete sie die Veranstaltung im großen Saal der Promenaden Galerien. Ihre gemeinsame Botschaft: "Frauen, seid mutig, und ergreift eure Chancen!"

Applaus für die "Queen of Salzburg"

Im Anschluss übernahm Helga Rabl-Stadler das Mikrophon. Die langjährige Präsidentin der Salzburger Festspiele, oder wie die "New York Times" sie bezeichnete: "The Queen of Salzburg" erheiterte das Publikum mit Anekdoten aus ihrem Leben. Von der Jus-Absolventin zur Journalistin, Politikerin, zweifachen Mutter, Unternehmerin und Festspiel-Chefin. In ihrem Werdegang hat die heute 74-Jährige auch Gegenwind von männlichen Kollegen erfahren. Wie sie damit umgegangen ist? "Ich habe einfach getan, als würde ich den Widerstand nicht merken." Auch sie legt Frauen ans Herz, sich zu trauen. "Wer es zustande bringt, dass beim Sonntagsessen der stille Mann, der pubertierende Sohn und die kritische Schwiegermutter an einem Tisch sitzen und sich nicht gegenseitig umbringen, der kann auch eine Abteilung führen", sagte sie, und erntete viel Beifall.

Begeistert von Rabl-Stadlers Auftritt war Brigitte Neumüller. "Ich bin vor zwei Tagen aus Bad Goisern nach Linz gereist, weil ich sie unbedingt sehen wollte. Eine tolle Frau", sagt die Pensionistin. Aus Steyr und Haag kamen Eva Wagner und Roswitha Schweinschwaller in die Promenaden Galerien. Die beiden Freundinnen im Alter von 50 und 51 Jahren haben sich anlässlich des OÖN-Frauentags Urlaub genommen. "Das erste Gespräch war schon sehr spannend. Vielleicht wird das ein Fixpunkt im Jahr", sagen sie. Der Tag sei "eine schöne Auszeit".

Das weitere Programm

Noch bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm. Nach der Polit-Diskussion über "Die Hälfte vom Kuchen" mit Claudia Plakolm (VP), Eva-Maria Holzleitner (SP), Marlene Svazek (FP), Agnes Sirkka Prammer (Grüne) und Henrike Brandstötter (Neos) kocht Markus Fuchs alias "Fuxxxy" in einer grünen Küche, zur Verfügung gestellt von HAKA Küche, auf. Um 13 Uhr begrüßen wir Expertinnen zum Thema Altersarmut und Pensionsvorsorge auf dem Podium. Unter dem Titel "verliebt, verlobt, verarmt" sind auch Geschichten von Betroffenen zu hören.

Wie man seine innere Kraft entdeckt, darüber spricht Melanie Wolfers. Sie ist Philosophin, Bestsellerautorin und Nonne. "Kopf hoch" heißt es in der nächsten Runde. Wie positiv und optimistisch bleiben, wenn Krieg, Krisen und Teuerung die Nachrichten dominieren? Eine Psychiaterin, eine Therapeutin und die Vizepräsidentin der Ärztekammer geben wertvolle Tipps für ein gutes Leben. Zum Finale wird es im großen Saal rote Rosen regnen. Sängerin Gabriele Deutsch wird dabei von David Wagner am Klavier begleitet.

Styling und Verlosungen

Bis 16 Uhr ist die Stylistin Andrea Lehner im Seminarraum am Werk. Sie zeigt anhand von sechs Frauen vor, wie man seine Vorzüge besonders schmeichelhaft in Szene setzen kann. Am Ende des OÖN-Frauentages wird das Wort Glück noch einmal groß geschrieben. Unter den Besucherinnen werden ein Wochenende für zwei Personen im Yoga-Retreat in Altenfelden, zwei Bädergutscheine der Linz AG (je 220 Euro) und zwei Gutscheine von Haircutters (je 100 Euro) verlost.

