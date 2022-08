Digitalos: Mit wenigen Klicks zur begehrten Trophäe

Mit der digitalen Meditationsplattform "My Little Meditation" will sie Menschen stärken und psychischen Problemen entgegenwirken. Mit ihrem Projekt hat sich Vily Bergen für den Digitalos beworben. Sie ist in der Kategorie "Digitales Engagement" mit dabei.

Der Digitalos wird heuer zum vierten Mal vergeben, Bewerbungen sind in vier Kategorien möglich: Neben "Digitales Engagement" kann man sich auch als "Digitales Start-up", als "Digitale Persönlichkeit" und im Bereich "Digitale Transformation" bewerben. Außerdem wird ein Preis für den "Digitalen Pionier" vergeben.

Nach zwei Jahren ohne Live-Publikum ist die Verleihung des Digitalos am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz als Präsenzveranstaltung geplant. Bewerbungen sind noch bis Samstag, 3. September, auf digitalos.nachrichten.at möglich. Dort können Unterlagen und Fotos hochgeladen werden.