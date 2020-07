Die Gäste machen keinen Unterschied

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

GF Tourismusverband Attergau"Die Berichterstattung über Oberösterreich als Corona-Hotspot tut uns nicht gut. Der deutsche Gast unterscheidet nicht, wo die Fälle genau auftreten. Die Gäste sind verunsichert", schildert Angelika Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau die Lage. Die Maskenpflicht in Kärnten helfe wiederum. Wenn eine Familie eine Woche kommen wolle, dann gäbe es in der kleinstrukturierten Betriebsvielfalt mit privaten Vermietern und Urlaub am Bauernhof "noch Kapazitäten", so Eggl.