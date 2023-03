SP-Frauen: Feminismus-Check der Kandidaten

Bis heute können die Kandidaten für den SP-Vorsitz die nötigen Bewerbungsunterlagen einbringen. Voraussetzung für eine Kandidatur ist die Unterstützung von 30 SP-Mitgliedern.

Ein Zwischenstand, wie viele Bewerbungen schon die Kriterien erfüllen, wurde nicht genannt. Ursprünglich hatten sich 73 Kandidaten beworben, einige Spaßvögel wurden bereits öffentlich. Unter den Bewerbern sollen nur vier Frauen sein.

Auch bei den Mitgliedern sind die Frauen unterrepräsentiert. Genaue Zahlen konnte man keine nennen. "Es ist ein Überhang der Männer", sagte SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Frauenvertreterinnen gehen von etwas mehr als einem Drittel weiblicher Mitglieder aus. Als ein Grund wird angeführt, dass sich Frauen den Jahresbeitrag von 78 Euro oft nicht leisten könnten.

Ob Frauensolidarität bei der Abstimmung ein Faktor ist, sei dahingestellt. Was die SP-Frauen aber abklären wollen, ist, wie die Kandidaten sich in Frauenbelangen positionieren. SP-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner hat mit ihrer Organisation einen entsprechenden Fragebogen ausgearbeitet, den die Kandidaten beantworten sollen.

Die Liste ist lang: Was bedeutet Feminismus für dich? Wie hältst du es mit den Quoten? Wie kann die Politik halbe-halbe als gelebte Realität fördern? Welche Maßnahmen zum Schließen der Lohnschere würdest du als Erstes in einer Regierung setzen? Würdest du sexistische Werbung verbieten? Geplant ist zudem, dass die SP-Frauen die Kandidaten zu einem Online-Hearing laden.

Die SP-Mitgliederbefragung startet am 24. April. Zuvor tagen am 13. April SP-Präsidium und Vorstand. Dort will man festlegen, wo der Parteitag über die Bühne gehen soll (in der engeren Auswahl sind Linz und Wien) und ob es Regeln für den SP-internen Wahlkampf geben wird.

Der Traiskirchner Bürgermeister und SP-Kandidat Andreas Babler will im Gegensatz zu SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Hans Peter Doskozil nicht auf eine Stichwahl verzichten. Dies sei eine Frage des Respekts, sagte er. Sollte kein 5er bei einem Kandidaten vorne stehen, würde er sich auf eine Stichwahl – wohl auf dem Parteitag – vorbereiten.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner