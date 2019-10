Pflegeregress: Nur 52 Millionen Euro für Oberösterreich  Stelzer protestiert

Rund 70 Millionen Euro entgehen dem Land jährlich durch die Abschaffung des Pflegeregresses in Heimen, rechnete das Land Oberösterreich. Mit dem damaligen Finanzminister Hartwig Löger (VP) einigten sich die Länder im Mai des Vorjahres auf eine Abgeltung in Höhe von maximal 340 Millionen Euro (für alle Länder) durch den Bund. Nun liege die Endabrechnung der Buchhaltungsagentur des Bundes vor, so das Finanzministerium. Deren Ergebnis: Die Länder sollen für das Jahr 2018 in Summe 295,5 Millionen Euro erhalten.

Oberösterreich hatte nach der Einigung mit Löger eine Forderung von 58 Millionen Euro angemeldet. Nach der nunmehrigen Abrechnung soll der Oberösterreich-Anteil 52,5 Millionen Euro betragen. „Hier hat der Bund einseitig Kürzungen vorgenommen, die aus oberösterreichischer Sicht absolut nicht nachvollziehbar sind“, protestiert Landeshauptmann Thomas Stelzer „scharf“. Er erwarte, dass das Prüfungsergebnis nochmals mit Oberösterreich besprochen werde.

Nicht akzeptieren wollen die Länder auch, dass die Zahlungen für 2019 und 2020 mit je 300 Millionen Euro gedeckelt werden. Dies wurde im September mit VP- und FP-Stimmen im Nationalrat beschlossen. „Länder und Gemeinden müssen sich auf die Zusagen des Bundes verlassen können“, sagt Stelzer, der darauf hinweist, dass schon die Regress-Abschaffung „ohne jegliche Abstimmung mit den Ländern und Gemeinden“ erfolgt sei. Ein Nein zur Deckelung hatten die Länder-Finanzreferenten auch bei ihrer Konferenz am 11. Oktober deponiert. (bock)