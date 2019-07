Kurz will die Pendlerpauschale neu gestalten

Seit Anfang Juni ist ÖVP-Chef Sebastian Kurz abseits der Ballungszentren unterwegs. Nach 30 Stationen und laut eigenen Angaben "hunderten Einzelgesprächen" im ländlichen Raum hat er einen Elf-Punkte-Plan entworfen, der in sein Wahlprogramm einfließt.

Ein Schwerpunkt ist die Neugestaltung und Ökologisierung der Pendlerpauschale. Die ÖVP-Argumentation: Jemand, der täglich mit der Bahn oder mit einem elektrisch betriebenen Fahrzeug zur Arbeit pendelt, bekommt die gleiche Pauschale wie jemand, der einen großen SUV fährt. Hier sollen "positive Anreize für klimafreundliche Transportmittel gesetzt werden", heißt es im Kurz-Papier. Neue CO2-Steuern lehnt die Volkspartei ab, weil sie "sozial ungerecht wären und den ländlichen Raum massiv belasten würden."

Ein weiteres Kurz-Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Elektro- und Wasserstoff-Tankstellen. Eine solche Infrastruktur dürfe kein Privileg der Städter sein.

Mehr Landarztstipendien

Weitere Punkte des Papiers: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, wobei die Verlängerung von Bahnen über die Stadtgrenzen hinaus verlangt wird; österreichweite Abdeckung von schnellem Breitband-internet, "damit nicht mehr die Menschen pendeln müssen, sondern die Daten pendeln können"; Ausbau der Gesundheitsversorgung, wobei "Landarztstipendien" vermehrt eingesetzt werden sollen; Ausbau von Bürogemeinschaften und Telearbeit, "um einerseits das Klima zu schonen und andererseits Familie und Beruf besser zu vereinbaren"; Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten in die Regionen – damit würden dort qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen; Ausbau der Kinderbetreuung in den Gemeinden, wobei die Bedürfnisse von Eltern und Kindern im Vordergrund stehen sollen.

Kurz: "Wir müssen sicherstellen, dass es auch in Zukunft ein blühendes Leben in Gemeinden und Dörfern gibt, dass die Menschen dort eine Arbeit haben und eine gute Infrastruktur in allen Bereichen."

Der ÖVP-Plan basiert auf der Einsicht, dass zwei Drittel der Bevölkerung im ländlichen Raum leben. Am Land werden 83 Prozent aller Wege mit dem Pkw zurückgelegt, nur zwei Prozent sind – gewollt oder ungewollt – mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Auch die Digitalisierung hinkt hinterher.

