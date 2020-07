Waffenruhe dauerte nur wenige Stunden

In der Ostukraine sollten eigentlich seit gestern Mitternacht die Waffen schweigen. Doch die "völlige und allumfassende Feuereinstellung" dauerte auch diesmal nur wenige Stunden. Militärangaben aus Kiew meldeten bereits am Morgen, dass prorussische Separatisten die Waffenruhe wieder gebrochen hätten. Stellungen der ukrainischen Regierungseinheiten seien bereits kurz nach Inkrafttreten der neuen Feuerpause mit schweren Maschinengewehren beschossen worden, hieß es.

Die Donezker Separatisten wiesen die Vorwürfe umgehend zurück. "Diese Erklärung ist eine weitere Informationsprovokation der ukrainischen Seite, die auf eine Destabilisierung der Lage abzielt", teilten die Donezker Vertreter in der Kommission zur Überwachung der Waffenruhe mit.

Die zeitlich unbefristete Waffenpause war unter der Beteiligung Russlands sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ausgehandelt worden. Gemäß der Vereinbarung ist der Einsatz jeglicher Waffen verboten. Seit Beginn des Konflikts im Jahr 2014 hat es bereits dutzende Versuche gegeben, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, der als Voraussetzung für die Aufnahme von Friedensgesprächen gilt. Bisher waren jedoch alle Anläufe bereits nach kurzer Zeit gescheitert. Seit 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Bergbaurevier Donbass gegen die von Russland unterstützten Aufständischen. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet. Ein 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung in Minsk vereinbarter Friedensplan sieht nach einem Waffenstillstand Wahlen und eine schrittweise Reintegration der Region in die Ukraine vor.