UNO warnt vor einer "humanitären Katastrophe in Afghanistan"

Angesichts des rasanten Vormarsches der Taliban wird die Lage der Menschen in Afghanistan immer verzweifelter. "Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe", warnte eine Sprecherin des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Vor allem Frauen und Kinder würden vor den vorrückenden Taliban flüchten. Die Organisation appellierte an die Nachbarländer Afghanistans, die Grenzen für Schutzsuchende offen zu halten. Ohne eine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen, sei das Leben zahlloser Zivilisten in Gefahr.

"Die Lager sind überfüllt, Kinder schlafen draußen im Freien. Familien streiten ums Essen", schildern auch internationale Helfer die sich stündlich zuspitzende Lage in Afghanistan. Seit Jahresbeginn wurden bereits 400.000 Menschen vertrieben.

Der Eroberungsfeldzug der radikal-islamistischen Taliban nimmt unterdessen an Tempo zu. Neben Kandahar und damit der zweitgrößten Stadt des Landes übernahmen die Islamisten gestern die Kontrolle gleich mehrerer weiterer Provinzhauptstädte – darunter auch das nur rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernte Pul-i-Alam. US-Geheimdienste rechnen damit, dass auch Kabul in wenigen Tagen fallen könnte.

Video: ORF-Korrespondentin Inka Pieh und Johannes Marlovits aus der ZIB-Auslandsredaktion schätzen die Lage in Afghanistan ein.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Während die NATO gestern in einer Sondersitzung über weitere Evakuierungen aus den Kriegsgebieten diskutierte, bereiteten die USA auch den Abzug ihres Botschaftspersonals vor. Sie verlegen 3000 Marines in die afghanische Metropole, die den Abzug sichern sollen. Auch Großbritannien will seine Landsleute sowie afghanische Dolmetscher zügig aus dem Land holen. Um dies zu ermöglichen, werde man 600 Soldaten nach Afghanistan schicken, teilte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace mit. Seiner Einschätzung nach steht Afghanistan vor einem Bürgerkrieg. Der Westen müsse verstehen, dass die Taliban keine Einheit seien, sondern ein Sammelbecken für zahlreiche miteinander rivalisierende Interessen, sagte Wallace.

"US-Abzug ist ein Fehler"

Wallace warnte vor einer Rückkehr des Terrornetzwerkes Al-Kaida nach Afghanistan. Der Abzug westlicher Truppen komme zum falschen Zeitpunkt, sagte er. "Al-Kaida wird wahrscheinlich zurückkommen." Die Schuld daran gibt er den USA, vor allem aber dem früheren US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Abkommen mit den Taliban über den Abzug sei ein Fehler gewesen, so der Brite. Alarmstimmung breitet sich auch in Russland aus: Moskau ist vor allem besorgt, dass der Konflikt auf die benachbarte Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan in Zentralasien und auf andere Länder übergreifen könnte. "Das, was in Afghanistan passiert, darf nicht auf das Gebiet unserer Verbündeten übergreifen", warnte Lawrow.