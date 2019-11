Der Name hat etwas biblisches: "MOSE" (modulo sperimentale elettromeccanico). So wie der Prophet das Meer geteilt hat, soll das Bollwerk Venedig vor dem steigenden Meeresspiegel abschirmen. Unklar ist aber, bis wann dieser elektromechanische, aufklappbare Deich die Lagunenstadt vor dem Fluten schützen kann.

Seit Tagen wird Venedig vom schlimmsten Hochwasser seit 1966 heimgesucht. Gestern wurde die Sperre des überfluteten Markusplatz beschlossen, der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt. Wegen starken Schirokko-Windes und heftigen Niederschlägen war der Pegel auf 154 Zentimeter über dem Meeresspiegel gestiegen.

Die italienische Regierung hatte am Donnerstag den Notstand verhängt und 20 Millionen Euro Soforthilfe locker gemacht. Bürgermeister Luigi Brugnaro bezifferte die Schäden auf "mehrere Hundert Millionen Euro" und forderte rasch die Fertigstellung des "MOSE"-Projektes.

Schon in den 1980er Jahren hatte Venedig entschieden, dieses Barrieresystem zu bauen. Es gilt als das größte Infrastrukturprojekt Italiens seit Ende des Zweiten Weltkriegs. 2003 setzte Ministerpräsident Silvio Berlusconi den Grundstein. 2011 sollte das Projekt abgeschlossen sein. Doch die Fertigstellung verzögerte sich – im Moment ist von 2021 die Rede.

Dutzende Verhaftungen

Erst rosteten Teile der Konstruktion, ehe die Tore überhaupt eingesetzt werden konnten. Dann stellte sich heraus, dass Bauunternehmer und Politiker an dem Projekt kräftig mitverdienten. 2014 kam es zu Dutzenden Verhaftungen bis in höchste Regierungskreise. Der Vorwurf: Geldwäsche, Veruntreuung und Erpressung. Der damalige Verkehrsminister Altero Matteoli wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Pikant: Am "MOSE"-Bau ist auch eine Finanzholding der Familie Berlusconi beteiligt.

Wegen der Verzögerung nennen italienische Medien das riesige Sperrwerk auch "die große Unvollendete". Ursprünglich sollte der Stahl-Damm 1,6 Milliarden Euro kosten, inzwischen hat er mehr als das Dreifache verschlungen. Am Ende dürften es mindestens sechs Milliarden Euro sein.