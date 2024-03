Spekulationen um Stiwoll-Mörder Friedrich Felzmann: Leiche am Grundlsee identifiziert

Bei der Leiche, die Anfang März in der Nähe des Grundlsees (Bezirk Liezen) entdeckt worden war, handelt es sich um einen Wiener. Das ergab eine DNA-Untersuchung, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch in einer Aussendung. Er war seit 2021 abgängig und 52 Jahre alt, als er verschwand. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Damit sind auch Spekulationen, es könnte der mutmaßliche Mörder aus Stiwoll, Friedrich F., gewesen sein, vom Tisch.

Aus dem Archiv: Wo ist Friedrich Felzmann?

Am 4. März hatte ein Förster oberhalb eines Wanderwegs am Südufer des Grundlsees eine vollständig skelettierte Leiche gefunden. Daneben lag eine Langwaffe.

