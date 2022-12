"Reichsbürger"-Razzia: Starkoch in Kitzbühel soll festgenommen worden sein

Polizisten während der Großrazzia in Saaldorf in Thüringen.

Laut einem Artikel der „Presse“ soll es sich um einen Münchner Starkoch handeln, der in einem Nobelhotel in Kitzbühel tätig war. Er soll demnach zudem Schwiegervater in spe eines österreichischen Sportstars sein.

Die deutschen Behörden gehen dem Bericht nach davon aus, dass sich der Koch mehrmals mit mutmaßlichen Mitgliedern der terroristischen Vereinigung getroffen haben soll. Er soll Küchenutensilien, Lebensmittel und ein Notstromaggregat für einen Mitstreiter angeschafft haben. Zudem habe er mit seiner Kreditkarte ein Wohnmobils für die Gruppe gekauft.

25 Menschen wurde wegen Terror-Verdachts festgenommen. 22 von ihnen wird vorgeworfen, direkt Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten den Angaben zufolge als Unterstützer.

