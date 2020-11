Zwangsversteigerung gegen den Flächenfraß

Oberösterreich verliert an Boden, genauer gesagt an Grünfläche. Täglich wird eine Fläche von vier Fußballfeldern auf Bauland umgewidmet. Am Donnerstag soll das neue Gesetz zur Raumordnung vom Landtag beschlossen werden. Doch nicht nur Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) geht die Novelle zu wenig weit. Gerlind Weber, Raumplanungsexpertin der Wiener Universität für Bodenkultur, wittert "Scheinlösungen".

"Während sich der Flächenverbrauch in Österreich in den letzten zehn Jahren halbiert hat, steigt er in Oberösterreich weiter", sagt Kaineder. Über Jahrzehnte hinweg hätten Gemeinden Baulandreserven angehäuft, sagt Expertin Weber, dennoch würden pro Jahr 400 Hektar Grünfläche neu umgewidmet. Damit dieser Überschuss abgebaut werden kann, sollten Gemeinden gegenüber Grundeigentümern zu drastischen Mitteln greifen können. In Vorarlberg sei es üblich, dass Bauland bei Nicht-Einhaltung der Bebauungsfrist zwangsversteigert wird. Eine Vorgehensweise, die sich Weber auch in Oberösterreich vorstellen könnte. "Das neue Gesetz enthält Scheinlösungen und ist zu wenig verbindlich", sagt Weber.

Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (VP) bezeichnet die Novelle als "eines der schärfsten Gesetze der Republik zur Eindämmung des Flächenverbrauchs". Ein generelles Bauverbot lehne er jedoch ab.

