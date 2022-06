Tragikomischer Saisonstart in Meggenhofen

Wenn eingefleischte Oberösterreicher diesen Samstag in die Premiere von "Indien" beim Theatersommer in der Hofbühne in Meggenhofen gehen, werden sie sich dort überraschend heimisch fühlen. Nicht nur, dass die Tragikomödie von Josef Hader und Alfred Dorfer nicht in Mumbai oder Delhi spielt, wie angesichts des Namens nahe läge.

Das Ensemble hat das Stück auch von seinem ursprünglichen Schauplatz im Wiener Raum nach Oberösterreich versetzt – "ins Landl geholt", wie Fritz Egger sagt: "Viele Orte und Namen werden dem Meggenhofner Publikum bekannt sein", kündigt der Intendant des Theaters Meggenhofen an.

Er wird am 11. Juni selbst in die Rolle des "Heinzi Bösel" schlüpfen. Dieser philosophiert gemeinsam mit "Kurt Fellner", gespielt von Peter Scholz vom Theater in der Josefstadt, im Wirtshaus über das Leben. Regie führt Michael Gampe.

Neben dem Humor, der angesichts der namhaften Autoren zu erwarten ist, habe das Team sich vor allem wegen des großen Tiefgangs für dieses Stück entschieden, sagt Egger. "Ich glaube, dass zum Ende hin, wenn sich der Tod einschleicht, durchaus das eine oder andere Taschentuch gezückt werden wird", sagt der Schauspieler.

"Brandner Kasper" kehrt zurück

Sechs Mal führt das Ensemble "Indien" im Laufe des Juni auf. Auch darüber hinaus gibt es ein reichhaltiges Programm: Am 19. Juni verbinden Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer in "Tod eines Pudels" Komik mit Klassik. Es gibt eine Jazz-Matinee, Lesungen, ein Kasperltheater und Liederabende. Ab August nimmt das Theater seine Erfolgsproduktion "Der Brandner Kasper und das ewig’ Leben", die im Vorjahr den Bühnenpreis des Landes erhielt, wieder auf.

Für Fritz Egger ist es das dritte Jahr, in dem er tatsächlich als Intendant des Theatersommers wirken kann – die Spielzeit 2020 entfiel wegen der Pandemie vollständig. "Ich bin wirklich froh, dass ich mit dem aktiven und tollen Theaterverein in Meggenhofen zusammenarbeiten kann", sagt der Schauspieler, der in Grieskirchen aufgewachsen ist.

Nach drei Jahren habe sich die Zusammenarbeit eingespielt. "Wir wissen jetzt voneinander, wer welche Aufgaben gut kann. Es ist wie eine große Theaterfamilie, die immer weiter zusammenwächst", sagt Egger.