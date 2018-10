Weltweite Genüsse vor dem Vorwärts-Stadion

STEYR. "European Street Food Festival" kommt nach Steyr.

Streetfood aus aller Welt wird in Steyr gereicht. Bild: privat

Wo üblicherweise König Fußball regiert, kommen am nächsten Wochenende kulinarische Genießer auf ihre Kosten. Denn das "European Street Food Festival" macht am 13. und 14. Oktober auf dem Vorplatz der Vorwärts Steyr Arena Station. Bei freiem Eintritt steht einer genussvollen Reise durch die Welt nichts im Weg.

Seit drei Jahren tingelt das Team der Stage Culinarium Catering des Bad Ischler Catering- und Showprofis Jochen Auer – er ist auch Organisator der europaweit erfolgreichen Wildstyle & Tattoo Messe – durch die Lande.

Alles wird frisch zubereitet

Dutzende Food-Trucks, Köche und Aussteller aus aller Herren Länder bieten beim "European Street Food Festival" Köstlichkeiten aus aller Welt. So ist es auch im Slogan der Veranstaltung festgeschrieben. Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder vietnamesische Frühlingsrollen, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio Ecke, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Waffel, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen – all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher direkt vor Ort frisch zubereitet.

Auch in Steyr werden die Besucher von Stand zu Stand schlendern und sich kleine Happen gönnen können. Zu den Gerichten werden logischerweise auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten. Weine, verschiedenste Biersorten, aber auch Limonaden in neuesten Geschmacksrichtungen finden sich im Sortiment.

13. Oktober, 11 bis 22 Uhr, und 14. Oktober, 11 bis 20 Uhr, Vorwärts Steyr Arena Vorplatz

