Abgasrohr als Ursache für Brand

Geklärt ist nun die Ursache eines Brandes im Gemeindegebiet von Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut. Dort war am Montag gegen 12.40 Uhr ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten und dabei stark beschädigt worden. Die Flammen griffen in kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude über. Die Feuerwehren Bad Mitterndorf, Zauchen, Neuhofen, Krungl, Unterkainisch und Obersdorf standen mit zehn Fahrzeugen und 71 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand.

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark führten gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die erforderlichen Erhebungen durch. Die Brandursache sei demnach auf ein durch die Außenwand geführtes Abgasrohr zurückzuführen. Durch die Abstrahlungswärme des Rohres hätten sich wiederum brennbare Materialien in der Zwischenwand des Gebäudes entzündet, so die Experten.

Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.