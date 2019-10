Nach Raubüberfällen: Zwei Verdächtige festgenommen

Am gestrigen Sonntag um 20:45 Uhr wurden Polizeibeamte zur Spittelwiese in Linz beordert, da dort offenbar ein 15-jähriger Linzer ausgeraubt wurde. Der Bursch gab an, um 20:20 Uhr auf der Landstraße von mehreren unbekannten Tätern ausgeraubt worden zu sein. Eine Täterfahndung wurde via Funk veranlasst.

Um 21:25 Uhr ereignete sich am Linzer Hauptbahnhof abermals ein Raub. Zum Opfer wurde dieses Mal ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Braunau/Inn. Er wurde von vorerst zwei unbekannten Tätern mit Faustschlägen und Kopfstößen attackiert. Außerdem wurde er mit dem Umbringen bedroht, wenn er nicht sein Bargeld in der Höhe von 50 Euro aushändigen würde.

Die Täter flüchteten in Gruppenstärke von ca. sechs bis sieben männlichen Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren zur Straßenbahnhaltestelle in Richtung Universität. In der eingeleiteten Fahndung war zu erkennen, dass es sich um die gleichen unbekannten Täter handeln könnte, die zuvor den schweren Raub auf der Landstraße verübt hatten.

Im Zuge der intensiven Funkfahndung durch zahlreise Streifenbesatzungen gelang es zwei Verdächtige in der Dinghoferstraße anzuhalten und festzunehmen. Die Täter, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und ein 18-jähriger Türke aus dem Bezirk Gmunden, hatten das ganze Diebesgut vom ersten Raub bei sich, lediglich das Handy und die Jacke fehlten. Die beiden Verdächtigen wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

